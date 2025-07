Meteo Weekend, tregua dal caldo africano: allerta meteo al Nord, aria più fresca in arrivo

Nel fine settimana è attesa una tregua dal caldo africano che ha colpito l’Italia negli ultimi giorni. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, la maggior parte delle città italiane registra un livello di rischio basso, con prevalenza del bollino verde.

Oggi, sabato 26 luglio, solo Catania e Messina restano in bollino rosso (livello 3), indicativo di condizioni critiche per tutta la popolazione. In quattro città – Bari, Palermo, Pescara e Reggio Calabria – è stato invece segnalato il bollino giallo, che indica un livello di pre-allerta (livello 1).

La giornata più fresca sarà quella di domenica, quando su 27 città monitorate solo Bolzano e Catania manterranno il bollino giallo. Per tutte le altre località italiane è previsto bollino verde, segno di rischio nullo legato alle alte temperature.

Sul fronte meteorologico, una perturbazione di origine atlantica continua a interessare le regioni del Centro-Nord, portando con sé flussi sud-occidentali in quota, caratterizzati da alti livelli di umidità e instabilità atmosferica. Le conseguenze sono evidenti: rovesci e temporali, anche di forte intensità, stanno colpendo diverse aree, in particolare quelle dell’Adriatico.

Un avviso della Protezione Civile segnala, dalle prime ore di oggi, precipitazioni sparse e temporali su Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, in estensione verso la Liguria di Levante e le zone orientali di Marche e Umbria. Le piogge saranno accompagnate da forti rovesci, attività elettrica frequente, grandinate locali e raffiche di vento intense.

A causa di questi fenomeni, per la giornata di oggi è stata valutata un’allerta gialla su Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Marche e Umbria.