Meteo, weekend con sole e caldo ma domenica tornano piogge e temporali al Centro-Nord

Il maltempo lascia spazio a una tregua nel weekend dopo piogge intense e grandinate in diverse regioni. Sabato sarà stabile quasi ovunque, ma domenica una nuova perturbazione riporterà nuvole e piogge al Centro-Nord mentre al Sud tornerà il caldo africano.

Dopo due giorni segnati da piogge abbondanti e temporali violenti, il quadro meteorologico sull’Italia inizia lentamente a migliorare. In alcune aree sono caduti oltre 250 millimetri di pioggia, soprattutto tra Liguria, Toscana, Alpi e Prealpi, dove l’umidità risalita dal Mediterraneo ha alimentato rovesci intensi e grandinate anche sulla Pianura Padana.

Nelle prossime ore resteranno ancora condizioni instabili su alcune zone montuose del Nord, lungo il medio Adriatico, nel Lazio e in Sardegna, con precipitazioni sparse e locali rovesci. La situazione più delicata riguarda però la Toscana, una delle regioni maggiormente colpite dal maltempo degli ultimi giorni, dove è atteso un graduale miglioramento già dalla giornata di venerdì.

Venerdì il tempo cambierà in buona parte della Penisola. Gli ultimi fenomeni interesseranno soprattutto le regioni tra Centro e Sud, in particolare Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. Sul resto del Paese torneranno schiarite più ampie accompagnate da un aumento delle temperature. In Sicilia i valori termici si stanno già avvicinando ai 30 gradi.

La giornata migliore del fine settimana sarà quella di sabato, con cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque e clima più caldo. Le condizioni favorevoli permetteranno un ritorno delle attività all’aperto dopo giorni di instabilità diffusa.

Domenica il tempo cambierà nuovamente al Centro-Nord per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Sono previste molte nuvole e nuove piogge soprattutto sulle regioni settentrionali e sull’Alta Toscana. Diversa la situazione al Sud e sulle regioni centrali tirreniche, dove il sole sarà più presente durante la Festa della Mamma.

Sulle regioni meridionali continuerà inoltre la risalita di aria calda africana. In Sicilia, entro martedì, le temperature potrebbero raggiungere anche i 35 gradi nelle zone interne, valori decisamente elevati per il mese di maggio.

Secondo le attuali proiezioni meteorologiche, la prima metà di maggio dovrebbe chiudersi con precipitazioni superiori alla media in gran parte del Paese. Per la seconda parte del mese, invece, i modelli indicano una presenza più stabile dell’alta pressione e condizioni più vicine all’inizio dell’estate.

Nel dettaglio, giovedì saranno ancora possibili rovesci sulle aree montuose del Nord e sugli Appennini centrali, mentre al Sud si alterneranno nuvole e schiarite con temperature in aumento. Venerdì il Nord vivrà una giornata più stabile e mite, mentre le piogge insisteranno tra Centro e Sud peninsulare. Sabato prevalenza di sole su tutta l’Italia con clima più caldo. Domenica, invece, nuova fase instabile al Centro-Nord e temperature oltre i 30 gradi all’estremo Sud.