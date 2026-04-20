Strage in Louisiana, chi e Shamar Elkins: uccide otto bambini dopo una lite domestica

Shamar Elkins ha ucciso otto bambini in Louisiana dopo una lite con l’ex compagna, degenerata in una sparatoria. Il 31enne, ex militare, ha colpito anche due donne sopravvissute prima di togliersi la vita durante la fuga.

È stato identificato in Shamar Elkins, 31 anni, veterano dell’esercito, l’uomo responsabile della sparatoria che ha provocato la morte di otto bambini in Louisiana. Poco prima della tragedia aveva pubblicato sui social una foto insieme a una delle figlie, apparentemente in un momento quotidiano.

La vicenda è iniziata sabato sera all’interno di un’abitazione, dove è scoppiata una violenta discussione tra Elkins e la sua ex compagna. La situazione è precipitata rapidamente: l’uomo ha estratto un’arma e ha sparato contro la donna e sua sorella, colpendole entrambe alla testa. Nonostante le gravi ferite, le due sono sopravvissute e risultano le uniche persone ancora in vita tra i coinvolti diretti.

Dopo aver ferito le due donne, Elkins ha rivolto la sua furia contro i più piccoli presenti. Otto bambini, di età compresa tra circa un anno e 14 anni, sono stati uccisi. Tra loro c’erano anche i suoi figli, oltre a quelli della ex compagna e della sorella di lei.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si è mosso tra più abitazioni durante la sparatoria. In un episodio particolarmente drammatico, avrebbe posato un neonato sul tetto di una casa prima di sparare alla madre. In un altro caso, ha inseguito un bambino di 9 anni lungo la strada, raggiungendolo e sparandogli.

Fuga e inseguimento fino a Bossier City

Dopo la sequenza di omicidi, Elkins è salito a bordo di un’auto e ha tentato la fuga. Le forze dell’ordine hanno avviato un inseguimento ad alta velocità che si è concluso a Bossier City, dove l’uomo si è tolto la vita prima di essere arrestato.

Le autorità non hanno ancora reso noti i nomi delle vittime. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica degli eventi e i movimenti compiuti dall’uomo nelle diverse fasi della tragedia.