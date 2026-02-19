Alicia Hughes arrestata dopo il caso scoperto durante una lite domestica

Alicia Hughes è stata arrestata dopo accuse di rapporti con un minorenne scoperti durante un intervento per violenza domestica. La donna, segretaria scolastica, sarebbe stata sorpresa dal marito proprio nel giorno di San Valentino.

Una chiamata alla polizia per un episodio di violenza domestica ha portato alla scoperta di una vicenda ben più complessa. Alicia Hughes, 31 anni, segretaria in una scuola, è finita in manette dopo che gli agenti intervenuti hanno ricostruito quanto accaduto tra le mura di casa.

Secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia di Union City, la donna sarebbe stata aggredita dal marito. L’uomo l’avrebbe sorpresa in compagnia di uno studente minorenne proprio il giorno di San Valentino, dando origine alla lite che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Durante gli accertamenti, gli investigatori hanno raccolto elementi su una presunta relazione tra Hughes e un ragazzo di 17 anni. Gli incontri, almeno cinque secondo le ricostruzioni, sarebbero avvenuti nel tempo e avrebbero portato all’accusa formale di adescamento di minore.

La 31enne è stata quindi arrestata e trasferita nel carcere della contea di Randolph, dove resta detenuta con una cauzione fissata a 25mila dollari.

La scuola per cui lavorava ha preso le distanze dalla vicenda. Il sovrintendente Neal Adams ha spiegato che la dipendente è stata sospesa da ogni attività con gli studenti in attesa degli sviluppi giudiziari, evitando ulteriori commenti per tutelare l’indagine in corso.

Le autorità locali non hanno rilasciato altre dichiarazioni ufficiali. Il caso resta aperto e sotto esame da parte degli investigatori.