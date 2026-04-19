Strage familiare in Louisiana, otto bambini uccisi dopo una lite domestica

Otto bambini sono stati uccisi a Shreveport dopo una lite familiare degenerata in sparatoria. L’aggressore, parente di alcune vittime, è stato fermato e ucciso dalla polizia al termine di un inseguimento.

Una sparatoria scoppiata all’alba ha provocato la morte di otto bambini a Shreveport, in Louisiana. Il dramma si è consumato intorno alle 6 del mattino di domenica, quando una discussione in ambito familiare è sfociata in violenza armata all’interno di un’abitazione.

Le vittime avevano tra uno e 14 anni. In totale, almeno dieci persone sono state colpite dai proiettili e alcune risultano ferite. Tra i minori coinvolti, diversi erano legati da rapporti di parentela con l’uomo ritenuto responsabile dell’attacco.

Inseguimento e scontro a fuoco con la polizia

Dopo la sparatoria, il sospettato è fuggito a bordo di un’auto. Le forze dell’ordine lo hanno intercettato dando il via a un inseguimento terminato con uno scontro a fuoco. L’uomo è stato ucciso dagli agenti durante l’operazione.

Il capo della polizia locale, Wayne Smith, ha descritto la scena come una delle più gravi mai affrontate in città. Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione quanto accaduto all’interno della casa e i motivi che hanno portato alla tragedia.