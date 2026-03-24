Michael, Jaafar Jackson porta al cinema il mito del re del pop

Jaafar Jackson interpreta Michael Jackson nel film Michael e si è allenato fino allo sfinimento per rendere credibili i movimenti dello zio. Il biopic arriva al cinema il 23 aprile e ripercorre carriera e vita privata.

Manca poco all’uscita di Michael, il film dedicato a Michael Jackson che arriverà nelle sale il 23 aprile. A vestire i panni del cantante è il nipote Jaafar Jackson, figlio di Jermaine, scelto per raccontare sul grande schermo la storia del re del pop.

Per Jaafar si tratta del primo ruolo cinematografico. Ha deciso di mettersi alla prova senza scorciatoie, affrontando mesi di allenamenti intensi. L’obiettivo era convincere la famiglia e il produttore Graham King di essere all’altezza. “Volevo dimostrare che potevo farcela”, ha spiegato.

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Le prove sono state lunghe e faticose. L’attore si è esercitato per ore ogni giorno, curando ogni gesto nei minimi dettagli. “Ho ballato fino a farmi sanguinare i piedi”, ha raccontato. Anche quando il fisico chiedeva di fermarsi, continuava a lavorare pensando a cosa avrebbe fatto Michael.

Non si è limitato a imitare lo zio. Jaafar ha cercato di restituire la sua presenza scenica, studiando movimenti e atteggiamenti insieme ai coreografi Rich e Tone Talauega, che avevano già lavorato con Michael Jackson. Il regista Antoine Fuqua ha riassunto il metodo con una linea precisa: ogni dettaglio conta.

Il film sarà presentato in anteprima a Berlino il 10 aprile e promette uno sguardo ravvicinato sulla vita dell’artista. Dalle prime reazioni in famiglia emergono emozioni forti. Jackie Jackson ha raccontato che, vedendo Jaafar sul set, lui e i suoi fratelli si sono commossi: sembrava di rivedere Michael.

La storia seguirà l’intero percorso del cantante, dagli esordi con i Jackson 5 fino al successo mondiale, mostrando anche gli aspetti più personali dell’uomo dietro il mito.