Michael: il primo trailer del biopic sul Re del Pop con Jaafar Jackson protagonista

Universal ha pubblicato le prime immagini ufficiali di “Michael”, il biopic dedicato alla vita di Michael Jackson. Il trailer introduce lo spettatore in un viaggio attraverso l’ascesa dell’artista, mostrando sequenze che richiamano alcune delle sue performance più iconiche. Il cantante è scomparso il 25 giugno 2009, lasciando un’eredità musicale che continua a influenzare generazioni.

A interpretare il Re del Pop è Jaafar Jackson, figlio di Jermaine e nipote di Michael, cresciuto all’interno della stessa famiglia che ha dato vita ai Jackson 5. La sua presenza nel film porta un legame diretto con l’artista, rendendo l’interpretazione particolarmente attesa dal pubblico.

La sceneggiatura è firmata da John Logan, autore di opere come “The Aviator”, “Skyfall” e “Spectre”. La regia è affidata a Antoine Fuqua, noto per film come “Training Day”, “King Arthur” e la trilogia di “The Equalizer”. La produzione è di Graham King, già premiato con l’Oscar per “The Departed” e responsabile del successo internazionale di “Bohemian Rhapsody”.

Secondo la sinossi, “Michael” ripercorre il percorso artistico e personale della superstar mondiale, offrendo uno sguardo ravvicinato sulla sua vita e sull’eredità lasciata alla cultura pop. Il biopic punta a mostrare sia l’icona pubblica che l’uomo dietro la leggenda.

L’uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 23 aprile 2026. La data di distribuzione italiana non è stata ancora comunicata.