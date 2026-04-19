Juventus supera il Bologna e avvicina la Champions con David e Thuram decisivi

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Juventus batte il Bologna con gol di David e Thuram e consolida la corsa Champions grazie a un avvio fulmineo e a una gestione solida del match allo Stadium

Juventus supera il Bologna e avvicina la Champions con David e Thuram decisivi

La Juventus parte forte e chiude la pratica Bologna con un 2-0 costruito tra primo e secondo tempo. Allo Stadium basta una manciata di secondi per vedere il primo squillo: David sfrutta subito l’occasione e porta avanti i bianconeri, interrompendo un digiuno che durava da diverse partite. La squadra guidata da Spalletti mantiene il controllo del gioco senza correre rischi e nella ripresa trova il raddoppio con Thuram, bravo a inserirsi e a colpire di testa. Un successo che pesa nella corsa al quarto posto e che avvicina concretamente l’obiettivo europeo. Tra i protagonisti spicca Conceicao, costante minaccia sulla fascia grazie alla sua velocità e ai movimenti sul filo del fuorigioco. Non trova il gol, ma mette in difficoltà la difesa avversaria per tutta la partita. Solida anche la prova del reparto arretrato, con Bremer sempre preciso negli interventi e puntuale nelle chiusure. Il centrale si conferma punto di riferimento per tutta la linea difensiva. Prestazione corale e centrocampo determinante Nel cuore del campo si distingue Locatelli, ordinato nella gestione del possesso e capace di dare ritmo alla manovra. Accanto a lui, McKennie si conferma elemento indispensabile: corre ovunque e serve anche l’assist per il raddoppio. Sulle corsie esterne Cambiaso garantisce spinta continua, mentre Holm sorprende per intensità e qualità, risultando determinante nell’azione del primo gol e colpendo anche una traversa. Tra gli ingressi dalla panchina, decisivo quello di Thuram, che lascia subito il segno con il gol che chiude i conti. Bene anche Zhegrova, autore di qualche iniziativa interessante nel finale. La Juventus gestisce senza affanni fino al triplice fischio, portando a casa tre punti fondamentali e confermando una crescita evidente sotto il profilo del gioco e della convinzione.

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