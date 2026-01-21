Juventus-Benfica 2-0, pagelle bianconere: Thuram decisivo, McKennie ovunque, David in ombra

La Juventus supera il Benfica 2-0 e consolida il cammino europeo con una ripresa autoritaria. Thuram e McKennie firmano il successo, mentre i portoghesi falliscono un rigore nel finale che avrebbe potuto riaprire la gara.