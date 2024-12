Incidente mortale sul lavoro a Crotone: 52enne perde la vita schiacciato da un muletto

Un uomo di 52 anni ha tragicamente perso la vita questa mattina a causa di un incidente sul lavoro nel Crotonese. La vittima, G. G., originaria di Isola Capo Rizzuto, stava manovrando un muletto per trasportare materiale verso il Villaggio San Francesco di Le Castella, in provincia di Crotone.

Per ragioni ancora da chiarire, il mezzo si è ribaltato, schiacciando l’uomo e provocandone il decesso sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto per effettuare i rilievi e i vigili del Comando provinciale di Crotone, che hanno proceduto al recupero della salma.

Sono in corso le indagini per accertare le dinamiche dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità legate alle norme di sicurezza sul lavoro.

Quattro arresti a Crotone per il pestaggio al poliziotto coinvolto nella morte del tiktoker Chimirri - Quattro membri della famiglia di Francesco Chimirri, il pizzaiolo e tiktoker deceduto il 7 ottobre scorso, sono stati arrestati questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Crotone. Gli arrestati sono indagati per tentato omicidio aggravato, lesioni personali pluriaggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale in concorso, porto di armi o oggetti atti a offendere in concorso e danneggiamento aggravato.

Inaugurato a Crotone il nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia Tecnologie Digitali - Il 14 ottobre 2024 è stato inaugurato a Crotone il nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia Tecnologie Digitali. La cerimonia, svoltasi al Polo universitario, ha visto la partecipazione del rettore dell'Università della Calabria, Nicola Leone, e di quello dell'Università Magna Graecia, Giovanni Cuda.

Crotone, Indagato per tentato omicidio figlio del Pizzaiolo TikToker - A Crotone, Domenico Chimirri, figlio diciottenne del noto pizzaiolo e tiktoker Francesco Chimirri, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali. L'accusa si riferisce agli eventi successivi alla sparatoria che ha portato alla morte di suo padre, avvenuta nel pomeriggio di lunedì nel quartiere Lampanaro.