Incidente mortale ad Alba Adriatica: motociclista 66enne perde la vita sulla Statale 16

Questa mattina, sabato 9 novembre 2024, intorno alle 6:30, si è verificato un tragico incidente stradale ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Lungo la Statale 16, all'incrocio con via IV Ottobre, un uomo di 66 anni, residente a Tortoreto, ha perso la vita in uno scontro tra la sua motocicletta e un autocarro per la raccolta dei rifiuti.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista viaggiava in direzione nord quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato violentemente il camion che procedeva nella stessa direzione. L'impatto è stato fatale, causando il decesso immediato dell'uomo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. Per i rilievi del caso e la gestione del traffico, sono giunti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica, insieme ai Vigili del Fuoco.

Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per determinare le esatte dinamiche dell'incidente e le eventuali responsabilità. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sull'identità della vittima.