Bayern Monaco campione di Germania, dominio totale e sogno Triplete

Il Bayern Monaco vince il campionato tedesco grazie a un attacco travolgente e a una stagione dominante. I bavaresi chiudono i conti con diverse giornate d’anticipo e puntano ora a un finale che può regalare altri trofei.

Il Bayern Monaco si conferma padrone della Bundesliga e conquista un nuovo titolo nazionale con largo anticipo. La squadra bavarese porta a casa il campionato numero 35 della propria storia, il tredicesimo negli ultimi quattordici anni, un dato che racconta meglio di ogni altra cosa il divario con il resto del calcio tedesco.

Il successo arriva al termine di una stagione in cui i bavaresi hanno imposto il proprio ritmo fin dalle prime giornate, accumulando punti e distaccando progressivamente le rivali. Il Borussia Dortmund ha provato a restare agganciato, ma lo scontro diretto perso ha segnato un passaggio decisivo, mentre le altre inseguitrici non sono mai riuscite a ridurre davvero il gap.

Alla base del trionfo c’è soprattutto un rendimento offensivo fuori scala. Il Bayern ha già superato il proprio record di gol in una singola stagione di Bundesliga, arrivando a 109 reti quando mancano ancora alcune partite. Numeri che spiegano la continuità e la capacità di chiudere le gare senza lasciare spazio agli avversari.

Il volto principale di questa macchina da gol è Harry Kane, protagonista assoluto con 32 reti in 27 presenze di campionato e oltre 50 gol stagionali complessivi. Accanto a lui, i nuovi innesti hanno garantito profondità e qualità, contribuendo in modo concreto alla produzione offensiva della squadra.

Una stagione che può diventare storica

Il lavoro dell’allenatore Vincent Kompany ha dato equilibrio e continuità al gruppo. Il tecnico ha gestito la rosa con attenzione, valorizzando anche i più giovani e mantenendo alto il livello competitivo su più fronti, senza cali evidenti nel corso dell’anno.

Il titolo di Bundesliga potrebbe essere solo il primo passo di una stagione ancora aperta. Il Bayern è infatti in corsa sia in Champions League, dove lo attende una semifinale, sia nella coppa nazionale. Due obiettivi che tengono viva la possibilità di chiudere l’annata con un Triplete.