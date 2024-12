Bayern Monaco ritira la maglia numero 5 in onore di Franz Beckenbauer

Il Bayern Monaco ha annunciato il ritiro della maglia numero 5 in memoria di Franz Beckenbauer, leggenda del calcio scomparsa il 7 gennaio all'età di 78 anni. L'annuncio è stato dato dal presidente Herbert Hainer durante l'assemblea generale del club, alla presenza della vedova Heidi e del figlio Joel, accolto con una standing ovation dai presenti.

Hainer ha dichiarato che il numero 5 rappresenterà l’eredità unica di Beckenbauer, definendo il club e la sua storia impensabili senza di lui. "Quest'anno il Bayern ha perso la più grande personalità della sua storia. Franz ha dato al Bayern uno splendore che continua a influenzare il presente", ha affermato Hainer, sottolineando il ruolo di Beckenbauer come giocatore, allenatore, presidente e simbolo del club.

Soprannominato Der Kaiser (l'Imperatore), Beckenbauer è stato un rivoluzionario della posizione di libero negli anni '60 e '70, vincendo con il Bayern tre Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e numerosi titoli nazionali. Ha portato la Germania alla vittoria della Coppa del Mondo sia come giocatore nel 1974 che come allenatore nel 1990, ed è stato l'organizzatore principale dei Mondiali del 2006 in Germania.

Il Bayern ha reso omaggio anche ad altre figure significative del club scomparse negli ultimi 12 mesi, tra cui Andreas Brehme, autore del gol decisivo nella finale dei Mondiali 1990, morto a febbraio all'età di 63 anni. Il ritiro della maglia numero 5 vuole essere un tributo duraturo al contributo di Beckenbauer, che rimane una delle figure più iconiche nella storia del calcio.

