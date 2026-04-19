Juve Bologna ricorda Alex Manninger con Buffon, Chiellini e Bonucci allo Stadium

Alex Manninger è stato ricordato dalla Juventus dopo la morte in un incidente ferroviario mentre guidava vicino a un passaggio a livello Un omaggio sentito allo Stadium con ex compagni e tifosi uniti nel silenzio

La Juventus ha dedicato un tributo carico di emozione ad Alex Manninger, ex portiere bianconero morto a 48 anni in un incidente avvenuto nei pressi di un passaggio a livello, dove la sua auto è stata colpita da un treno. Prima del fischio d’inizio della sfida contro il Bologna, allo Stadium si è respirato un clima raccolto e partecipe.

Durante il riscaldamento, i giocatori sono scesi in campo con una maglia speciale che riportava il nome di Manninger e il numero 13. Il gesto ha coinvolto in particolare i portieri Di Gregorio, Pinsoglio e Scaglia, che hanno voluto rendere visibile fin da subito il ricordo del collega scomparso.

Subito dopo, lo stadio si è fermato per un minuto di silenzio, seguito da un lungo applauso. In quel momento sono entrati in campo alcuni ex compagni storici del portiere austriaco, tra cui Buffon, Chiellini, Bonucci e Marchisio, che hanno deposto una corona di fiori sotto la Curva.

Il ricordo dei compagni e l’emozione dello Stadium

Il pubblico ha accompagnato il gesto con partecipazione, mentre i giocatori della Juventus hanno disputato la gara con il lutto al braccio. L’atmosfera sugli spalti è rimasta intensa per diversi minuti, segnata dalla memoria di un atleta che ha condiviso anni importanti con la maglia bianconera.

Il tributo ha coinvolto squadra, ex giocatori e tifosi in un momento comune, trasformando il prepartita in un ricordo collettivo per Alex Manninger, legato alla Juventus da esperienze vissute dentro e fuori dal campo.