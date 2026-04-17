Alex Manninger morto a 48 anni, l'ex portiere della Juventus travolto da un treno in Austria

Vito Manzione | 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alex Manninger è morto a 48 anni dopo che la sua auto è stata travolta da un treno vicino a Salisburgo. L’ex portiere austriaco era solo in macchina a un passaggio a livello e i soccorsi non sono riusciti a salvarlo.

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Alex Manninger morto a 48 anni, l'ex portiere della Juventus travolto da un treno in Austria

Alex Manninger, ex portiere austriaco con un lungo passato nel calcio italiano, è morto a 48 anni in un incidente avvenuto nella zona di Salisburgo. La sua auto è stata colpita da un treno mentre si trovava nei pressi di un passaggio a livello. Nell’abitacolo non c’erano altre persone.

I soccorritori sono intervenuti subito dopo l’impatto, hanno estratto Manninger dal veicolo e tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. L’ex calciatore è morto sul posto.

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Nel corso della carriera Manninger aveva raccolto 33 presenze con la Nazionale austriaca e aveva costruito un percorso importante anche in Serie A. Il suo arrivo in Italia risale alla stagione 2001-2002 con la Fiorentina.

Dopo l’esperienza in viola aveva indossato anche le maglie di Torino, Bologna, Brescia e Siena, prima del trasferimento alla Juventus nel 2008. In bianconero è rimasto fino al 2012, spesso nel ruolo di vice Buffon, totalizzando 42 presenze complessive tra campionato e coppe.

Il suo nome resta legato soprattutto agli anni vissuti in Italia, dove era diventato un volto conosciuto per affidabilità ed esperienza, con una carriera costruita in diversi club del massimo campionato.

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