Juve Galatasaray, rosso a Kelly e polemiche allo Stadium

Kelly espulso contro il Galatasaray per un contatto con Yilmaz e la Juventus resta in dieci nella ripresa. Decisione rivista al Var e contestata allo Stadium, con proteste accese dei bianconeri.

La partita tra Juventus e Galatasaray cambia volto a inizio secondo tempo. Dopo il pesante 5-2 subito all’andata, i bianconeri erano avanti 1-0 allo Stadium, ma la sfida si complica con l’espulsione di Kelly.

Il difensore, già ammonito nel primo tempo, interviene a centrocampo su Yilmaz. L’arbitro estrae inizialmente il secondo giallo, poi si ferma e viene richiamato al monitor per rivedere l’azione.

Dopo il controllo al Var, il direttore di gara Pinheiro cambia decisione e mostra il cartellino rosso diretto. Una scelta che sorprende il pubblico e la panchina juventina, convinti che il contatto – un pestone apparso involontario – non fosse da espulsione.

Dagli spalti piovono fischi, mentre il giocatore protesta a lungo prima di lasciare il campo accompagnato dallo staff. La Juventus resta così in inferiorità numerica in un momento chiave della gara.