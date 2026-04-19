Vasto, 21enne trovato morto in garage con ferite da coltello

Andrea Sciorilli è stato trovato morto a Vasto dopo essere stato accoltellato in un garage. Il giovane, 21 anni, è stato scoperto dai genitori nel primo pomeriggio di domenica 19 aprile, con evidenti ferite sul corpo.

Il corpo senza vita di Andrea Sciorilli, 21 anni, è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di domenica 19 aprile a Vasto, in provincia di Chieti. Il giovane si trovava all’interno del garage di un complesso residenziale situato in una traversa della circonvallazione Histoniense.

A fare la scoperta sarebbero stati i genitori, che hanno trovato il figlio con diverse ferite da arma da taglio. La scena ha fatto scattare immediatamente l’allarme, con l’intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Presenti anche gli agenti della polizia locale, il medico legale e il pubblico ministero di turno della Procura di Vasto, Silvia Di Nunzio.

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per chiarire la dinamica dei fatti. L’ipotesi al momento presa in considerazione è quella di omicidio, alla luce delle ferite riscontrate sul corpo del giovane.

L’area del ritrovamento è stata isolata per consentire i rilievi tecnici e l’analisi di eventuali tracce utili alle indagini. Gli inquirenti stanno ascoltando persone vicine alla vittima per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo.