Vasto, 21enne trovato morto in garage con ferite da coltello

Anna Gallo | 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Sciorilli è stato trovato morto a Vasto dopo essere stato accoltellato in un garage. Il giovane, 21 anni, è stato scoperto dai genitori nel primo pomeriggio di domenica 19 aprile, con evidenti ferite sul corpo.

Vasto
Vasto, 21enne trovato morto in garage con ferite da coltello

Il corpo senza vita di Andrea Sciorilli, 21 anni, è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di domenica 19 aprile a Vasto, in provincia di Chieti. Il giovane si trovava all’interno del garage di un complesso residenziale situato in una traversa della circonvallazione Histoniense.

A fare la scoperta sarebbero stati i genitori, che hanno trovato il figlio con diverse ferite da arma da taglio. La scena ha fatto scattare immediatamente l’allarme, con l’intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Presenti anche gli agenti della polizia locale, il medico legale e il pubblico ministero di turno della Procura di Vasto, Silvia Di Nunzio.

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per chiarire la dinamica dei fatti. L’ipotesi al momento presa in considerazione è quella di omicidio, alla luce delle ferite riscontrate sul corpo del giovane.

L’area del ritrovamento è stata isolata per consentire i rilievi tecnici e l’analisi di eventuali tracce utili alle indagini. Gli inquirenti stanno ascoltando persone vicine alla vittima per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo.

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