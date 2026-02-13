Uomo trovato morto a Licciana Nardi, ferite da arma da taglio sul corpo

Un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita sul balcone di casa a Licciana Nardi. A scoprirlo la moglie, rientrata poco prima, che ha accusato un malore. Sul corpo segni compatibili con ferite da arma da taglio.

Il corpo di un uomo di 55 anni è stato scoperto senza vita sul balcone della sua abitazione a Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara. A fare la tragica scoperta è stata la moglie, rientrata in casa e trovandolo a terra in una pozza di sangue.

Immediata la richiesta di aiuto: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica di Aulla e un’ambulanza della Croce Azzurra partita da Comano. Per l’uomo non c’era più nulla da fare. La donna, sotto shock, ha accusato un malore ed è stata trasferita al pronto soccorso di Fivizzano per gli accertamenti.

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto sul balcone della sua abitazione a Licciana Nardi, in Lunigiana.

Sul corpo sarebbero presenti ferite compatibili con colpi inferti da un’arma da taglio, probabilmente un coltello. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e chiarire la dinamica dei fatti, ancora del tutto incerta.

Al momento non viene esclusa alcuna pista: tra le ipotesi al vaglio ci sono sia un gesto autonomo sia l’eventuale intervento di terzi. L’abitazione si trova in località Villa di Panicale, una zona verde e isolata, caratterizzata da case sparse in un contesto rurale di montagna.

Raggiunto il luogo anche il sindaco Renzo Martelloni, mentre proseguono le verifiche per accertare le cause della morte e l’origine delle ferite.