Uomo trovato morto a Licciana Nardi, ferite da arma da taglio sul corpo

Alessia Mogavero | 13 feb 2026

Un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita sul balcone di casa a Licciana Nardi. A scoprirlo la moglie, rientrata poco prima, che ha accusato un malore. Sul corpo segni compatibili con ferite da arma da taglio.

Il corpo di un uomo di 55 anni è stato scoperto senza vita sul balcone della sua abitazione a Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara. A fare la tragica scoperta è stata la moglie, rientrata in casa e trovandolo a terra in una pozza di sangue.

Immediata la richiesta di aiuto: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica di Aulla e un’ambulanza della Croce Azzurra partita da Comano. Per l’uomo non c’era più nulla da fare. La donna, sotto shock, ha accusato un malore ed è stata trasferita al pronto soccorso di Fivizzano per gli accertamenti.

Sul corpo sarebbero presenti ferite compatibili con colpi inferti da un’arma da taglio, probabilmente un coltello. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e chiarire la dinamica dei fatti, ancora del tutto incerta.

Al momento non viene esclusa alcuna pista: tra le ipotesi al vaglio ci sono sia un gesto autonomo sia l’eventuale intervento di terzi. L’abitazione si trova in località Villa di Panicale, una zona verde e isolata, caratterizzata da case sparse in un contesto rurale di montagna.

Raggiunto il luogo anche il sindaco Renzo Martelloni, mentre proseguono le verifiche per accertare le cause della morte e l’origine delle ferite.