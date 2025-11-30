Errore di Vicario e gol regalato al Fulham: episodio clamoroso in Premier League

Guglielmo Vicario protagonista in negativo nella sfida di Premier League tra Tottenham e Fulham. Nel match di sabato 29 novembre, il portiere azzurro ha commesso un errore pesante che ha permesso agli ospiti di siglare il momentaneo 2-0 al Tottenham Hotspur Stadium.

L’ex portiere dell’Empoli, ormai stabilmente nel giro della Nazionale, ha tentato di impostare l’azione dal basso spingendosi sulla fascia destra. Una scelta rischiosa che ha finito per lasciare completamente scoperta la porta degli Spurs. Nel successivo rinvio, il pallone non è partito con la forza necessaria e si è trasformato in un involontario assist per Wilson.

Il giocatore del Fulham, ritrovatosi con la porta sguarnita, ha calciato da oltre 30 metri disegnando un tiro a giro preciso. Un intervento impossibile per i difensori del Tottenham, che non sono riusciti a rimediare all’uscita avventata di Vicario.