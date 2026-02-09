Donnarumma decisivo ad Anfield, il Manchester City batte il Liverpool e Guardiola esulta
Il Manchester City espugna Anfield e piega il Liverpool 2-1. Nel finale, una parata decisiva di Donnarumma evita il pareggio e scatena l’esultanza di Guardiola, diventata virale.
Il Manchester City passa ad Anfield Road nella 25ª giornata di Premier League e supera il Liverpool per 2-1. I padroni di casa sbloccano il risultato con Szoboszlai, ma la squadra di Guardiola ribalta la partita grazie alle reti di Bernardo Silva e Haaland, a segno su calcio di rigore.
Nel successo dei Citizens pesa anche la prestazione di Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro si prende la scena nel recupero, quando il Liverpool spinge alla ricerca del pareggio e aumenta la pressione negli ultimi metri.
Leggi anche: Manchester City: Pep Guardiola rinnova fino al 2027
Al 98’, Mac Allister calcia da fuori area: la deviazione di un difensore cambia la traiettoria del pallone, che si impenna e sembra destinato a superare il portiere. Donnarumma reagisce d’istinto e con un colpo di reni alza la palla sopra la traversa, evitando il 2-2.
La parata scatena la panchina del City. Guardiola esplode di gioia e, nel momento dell’esultanza, ripete il gesto tecnico del suo portiere, mimandone l’intervento con espressione marcata. L’immagine fa rapidamente il giro del web e diventa uno dei simboli della serata di Anfield.