Nino D'Angelo lascia Napoli per la Camorra e ricorda la madre morta tra le sue braccia

Nino D’Angelo racconta la fuga da Napoli dopo minacce della Camorra e ricorda la morte della madre avvenuta in ospedale durante una visita. Il cantante parla anche della depressione e del ruolo decisivo dei figli nella sua ripresa.

Nino D’Angelo ha ripercorso a Verissimo alcuni dei momenti più difficili della sua vita, partendo dalla decisione di abbandonare Napoli dopo gravi minacce ricevute dalla Camorra. Il cantante ha raccontato che qualcuno arrivò a sparare contro la sua abitazione e a chiedere una somma enorme di denaro. Di fronte al pericolo, scelse di proteggere la moglie e i figli trasferendosi a Roma.

Quel cambiamento segnò profondamente anche la sua famiglia. La madre soffrì molto per la partenza e, poco tempo dopo, le sue condizioni di salute peggiorarono. D’Angelo ha ricordato il momento in cui l’accompagnò in ospedale per una visita, preoccupato per il suo dimagrimento. Durante il ricovero, la donna si addormentò senza più risvegliarsi, lasciando nel cantante un dolore ancora vivo.

Il peso della perdita e la forza ritrovata

Nel racconto trova spazio anche un episodio legato al padre, che mostra un lato più leggero della sua storia. L’uomo, infatti, vendeva fotografie del figlio ai fan, giustificando il gesto con una battuta che giocava sull’affetto del pubblico per l’artista.

Più difficile da affrontare è stato invece il periodo della depressione, arrivato negli anni successivi. D’Angelo ha spiegato di aver trovato la forza di reagire grazie ai figli. Un momento preciso lo spinse a cambiare rotta: vedere il figlio maggiore indossare i suoi abiti prima di uscire lo fece riflettere sul proprio ruolo di padre e sulla necessità di tornare presente nella loro vita.