Maria Carmela D'Angelo morta a Napoli, la pasticcera si è tolta la vita dopo le ustioni

La pasticcera Maria Carmela D'Angelo è morta al Cardarelli di Napoli dopo essersi lanciata dal reparto Grandi Ustionati. La donna era rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nella sua attività a Roccadaspide.

Maria Carmela D'Angelo, titolare della pasticceria “Le Delizie di Maria” di Roccadaspide, nel Salernitano, è morta a 58 anni dopo essersi lanciata dal terzo piano dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverata nel reparto Grandi Ustionati.

La donna era rimasta ferita il 21 maggio scorso mentre preparava alcuni dolci tipici cilentani nel laboratorio della sua attività. Una fiammata partita da una friggitrice industriale l’aveva investita provocandole ustioni profonde in varie parti del corpo. Dopo i primi soccorsi era stata trasferita in eliambulanza al Cardarelli.

Nei giorni successivi i medici avevano escluso il pericolo di vita, ma le conseguenze riportate nell’incidente erano molto gravi. Maria Carmela D'Angelo avrebbe dovuto affrontare un lungo percorso di chirurgia plastica ricostruttiva per le lesioni riportate al volto e al corpo.

Secondo quanto ricostruito, la donna ha compiuto il gesto estremo proprio nel giorno previsto per il trasferimento nel reparto di Chirurgia plastica. Avrebbe approfittato di un momento di privacy all’interno del bagno del reparto per lanciarsi nel vuoto.

L’ospedale Cardarelli ha spiegato che i pazienti ricoverati nella Terapia Intensiva Grandi Ustionati vengono controllati costantemente e seguiti anche dal punto di vista psicologico, come previsto dai protocolli sanitari.

Maria Carmela D'Angelo era molto conosciuta nel Cilento per la sua attività aperta nel 2002 insieme al fratello. Nel laboratorio preparava dolci tradizionali tramandati dalla nonna e dalla zia. Lascia il marito e due figli.