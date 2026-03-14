Napoli-Lecce, la madre di Domenico al Maradona ricorda il figlio e lancia l'appello per una fondazione

Patrizia Mercolino ha ricordato il figlio Domenico allo stadio Maradona prima di Napoli-Lecce. Il bambino, morto a 2 anni dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi, è stato omaggiato dai tifosi con un lungo applauso.

Prima del calcio d’inizio di Napoli-Lecce, lo stadio Diego Armando Maradona ha vissuto un momento di grande emozione. Al centro del campo è entrata Patrizia Mercolino, la madre di Domenico, il bambino di due anni morto nelle scorse settimane dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. Dagli spalti è arrivato un lungo applauso dei tifosi.

La vicenda del piccolo Domenico ha scosso l’opinione pubblica in tutta Italia. Il bimbo era stato sottoposto a un delicato intervento di trapianto cardiaco, ma non è riuscito a superare le complicazioni successive all’operazione.

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Davanti a migliaia di persone, la madre ha preso la parola per ringraziare chi in queste settimane ha seguito la storia della sua famiglia. «Se oggi sono qui lo devo alla vicinanza di tutti voi», ha detto. «Avete sperato e sofferto insieme a noi e ci avete chiesto di trasformare il dolore in qualcosa che possa aiutare gli altri».

Da qui l’idea di creare una fondazione dedicata alle famiglie che affrontano situazioni simili. L’obiettivo è offrire sostegno a chi vive il percorso difficile di una malattia grave, prima, durante e dopo le cure.

Nel suo intervento, Patrizia Mercolino ha chiesto aiuto per far nascere il progetto. «Aiutateci a costruire questa fondazione. Lo facciamo per voi, per noi e per Domenico», ha detto rivolgendosi al pubblico.

Alla fine ha ricordato il figlio con parole cariche di emozione. «Ti amo piccolo mio, ti amerò sempre», ha detto guardando verso le tribune. Lo stadio ha risposto con un nuovo applauso, un abbraccio collettivo alla madre e al ricordo del bambino.