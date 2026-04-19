Incidente sulla statale 107 a San Fili, tre vittime tra cui una neonata

Luciano Oliva, 19 anni, muore in uno scontro frontale a San Fili causato da un impatto tra due auto in galleria. Nello stesso incidente perde la vita anche un 46enne e, poche ore dopo, una neonata nata prematuramente da una donna ferita.

Tragico bilancio per un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato lungo la statale 107 Silana-Crotonese, nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza. Due vetture si sono scontrate frontalmente all’interno della galleria Fiego, provocando la morte di due uomini e, nelle ore successive, anche di una neonata.

Le vittime sono Luciano Oliva, 19 anni, e Mariano Moretti, 46 anni, entrambi residenti a Marano Marchesato. L’impatto tra una Fiat Punto e una Peugeot 3008 è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo ai due conducenti.

La neonata morta dopo un parto d’urgenza

Tra i feriti c’era una donna incinta al settimo mese, trasportata in condizioni gravi all’ospedale di Cosenza. I medici hanno deciso di procedere con un parto d’urgenza per salvare la bambina, ma la neonata non è sopravvissuta. La madre resta ricoverata con traumi importanti, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nello schianto sono rimaste coinvolte altre tre persone, tutte soccorse e trasferite in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Polizia stradale, insieme al magistrato di turno della Procura di Cosenza, che ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica.

La circolazione sulla statale 107 è stata interrotta in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli distrutti, oltre alla messa in sicurezza della carreggiata invasa dai detriti.