Incidente sulla statale 121 a Bolognetta, tre vittime tra cui due sanitari del 118

Schianto mortale sulla statale 121 nel Palermitano: un furgone e un’automedica si sono scontrati a Bolognetta. Tre le vittime, tra cui una paziente anziana in dialisi e due operatori sanitari. Illeso il conducente dell’altro mezzo.

Tragedia lungo la statale 121 in territorio di Bolognetta, nel Palermitano, dove un furgone e un’automedica si sono scontrati in contrada Coda di Volpe. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo a tre persone che viaggiavano a bordo del mezzo di soccorso.

Tra le vittime c’è una donna di 95 anni, G.O., sottoposta a dialisi. Con lei hanno perso la vita i due operatori sanitari che la stavano assistendo durante il trasporto: G.L.G., 49 anni, e G.B., 66 anni.

I soccorritori del 118, arrivati sul luogo dello schianto, hanno potuto solo constatare il decesso dei tre occupanti dell’automedica. Nessuna ferita, invece, per l’uomo alla guida del furgone coinvolto nell’incidente.

Sul tratto interessato sono intervenuti anche tecnici dell’Anas e tre pattuglie della Polizia stradale, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità.

Per consentire le operazioni, è stata chiusa temporaneamente la corsia in direzione Catania. Disposta un’uscita obbligatoria a Misilmeri, al chilometro 246,700, con percorso alternativo lungo la provinciale 77 e rientro allo svincolo di Bolognetta, al chilometro 239,350.