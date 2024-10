Incidente mortale sulla statale 16 tra Foggia e San Severo: due vittime in uno scontro violento

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi sulla statale 16, tra Foggia e San Severo. Due persone sono decedute, mentre un'altra è rimasta ferita e ricoverata in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, un autocarro su cui viaggiavano le vittime ha perso il controllo, finendo contro il guardrail. Al momento non sono chiare le cause della sbandata che ha portato il mezzo a urtare violentemente la barriera di protezione.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Il ferito, secondo quanto riferito, sarebbe il conducente dell'autocarro, trasportato in codice rosso presso un ospedale locale per le gravi lesioni riportate.

La statale 16 è tristemente nota per essere teatro di incidenti frequenti e spesso letali; numerosi episodi in passato hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale in quest'area. Di recente, in un altro incidente vicino a San Ferdinando di Puglia, un camion si è ribaltato e un furgone ha colpito il guardrail, ferendo cinque persone.