Bambino morto alle terme di Suio, indagini aperte sulla tragedia di Gabriele Petrucci

Gabriele Ubaldo Petrucci è morto annegato a 7 anni in una piscina termale durante il suo compleanno, mentre si trovava con i genitori. Gli inquirenti indagano per chiarire se si sia trattato di un malore o di un incidente.

Un bambino di appena sette anni ha perso la vita nel pomeriggio di sabato all’interno delle terme “Le Vescine” a Suio, nel territorio di Castelforte, in provincia di Latina. Gabriele Ubaldo Petrucci si trovava nella struttura insieme ai genitori per festeggiare il suo compleanno quando è avvenuta la tragedia.

La Procura di Cassino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. I magistrati, coordinati dal procuratore Carlo Tucci, attendono una prima informativa dei carabinieri per ricostruire con precisione quanto accaduto intorno alle 16. Nel frattempo è stata disposta l’autopsia, prevista nelle prossime ore, che dovrà stabilire con certezza le cause del decesso.

I militari dell’Arma hanno posto sotto sequestro la piscina dove si è verificato l’annegamento. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un possibile coinvolgimento del sistema di aspirazione della vasca: il bambino potrebbe essere rimasto bloccato con un arto, senza riuscire a liberarsi.

Il tentativo del padre e i soccorsi inutili

Secondo una prima ricostruzione, tutto si sarebbe consumato in pochi istanti. Il padre si è accorto che il figlio non riemergeva dall’acqua e si è immediatamente tuffato per soccorrerlo. Dopo averlo riportato in superficie, ha tentato di rianimarlo mentre venivano allertati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e un’eliambulanza, atterrata poco dopo nell’area termale. Nonostante i tentativi, per il piccolo non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso per annegamento.

Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti al momento dei fatti e hanno già ascoltato i genitori del bambino. Saranno analizzate anche le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire gli ultimi minuti prima della tragedia.

Parallelamente sono in corso verifiche sulle condizioni di sicurezza dell’impianto. Gli inquirenti acquisiranno documentazione, autorizzazioni e controlli relativi alla struttura, senza escludere accertamenti tecnici sul funzionamento e sulla manutenzione dei bocchettoni della piscina.

La morte del piccolo ha colpito profondamente la comunità di Castelforte. Il sindaco Angelo Felice Pompeo ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e la vicinanza alla famiglia, colpita da una perdita che ha scosso l’intero territorio.