Tragedia alle Terme di Cretone: Bambino Morto in Incidente, Accertamenti in Corso

Un drammatico evento ha scosso la provincia di Roma, lasciando un segno indelebile di tristezza e preoccupazione. Un bambino di circa 8 anni ha perso la vita presso le Terme di Cretone, un'area tra Palombara Sabina e Passo Corese. Secondo le informazioni fornite dai vigili del fuoco, il giovane sarebbe stato tragicamente risucchiato dallo scarico delle terme mentre si trovava in una delle vasche durante l'operazione di pulizia e svuotamento.

La rapida risposta dei sommozzatori dei vigili del fuoco è stata necessaria per recuperare il corpo del bambino. Mentre il soccorso si è concluso, i carabinieri stanno indagando per determinare l'esatta sequenza di eventi che ha portato a questa tragica perdita.

L'incidente ha avuto luogo durante l'orario di chiusura delle Terme. Normalmente aperte al pubblico fino alle 18:30, e dalle 21 alle 24 solo il martedì, giovedì e sabato, l'incidente sembra essere avvenuto proprio al termine dell'orario operativo. Alcuni spettatori presenti al momento hanno cercato di aiutare il bambino a uscire dalla vasca, ma si sono trovati in pericolo di essere trascinati anch'essi dall'acqua.

I carabinieri di Monterotondo dovranno indagare su come sia stato possibile avviare l'operazione di manutenzione nonostante la presenza di clienti. Nel frattempo, la Procura di Tivoli attende la relazione dettagliata sull'incidente. Il bambino era accompagnato dai genitori, i quali sono rimasti sotto shock e non sono ancora in grado di spiegare chiaramente la dinamica dell'accaduto.

Le Terme di Cretone, situate a circa 30 chilometri da Roma, offrono tre grandi piscine alimentate da un continuo ricambio d'acqua termale. Non è la prima volta che si verificano incidenti di questo genere, in quanto nel luglio 2021 un altro bambino rischiò di annegare in una delle vasche, ma fu salvato grazie all'intervento tempestivo di un medico.

La tragica morte del giovane avviene in un contesto estivo in cui diversi incidenti di annegamento sono stati segnalati in tutta Italia, evidenziando l'importanza di mantenere la massima cautela in luoghi acquatici, soprattutto quando coinvolti bambini. La sicurezza nei luoghi pubblici come piscine e centri termali dovrebbe essere sempre una priorità assoluta, al fine di prevenire futuri tragici incidenti come questo.

