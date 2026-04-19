Sinner a Madrid per allungare nel ranking e inseguire un record storico

Jannik Sinner arriva a Madrid dopo il successo a Montecarlo per consolidare il primato ATP e sfruttare l’assenza di Alcaraz. Il torneo spagnolo può portargli punti decisivi e un record storico nei Masters 1000.

Jannik Sinner è atterrato a Madrid domenica 19 aprile, pochi giorni dopo aver conquistato il titolo a Montecarlo. Il numero uno del mondo riparte dalla Spagna con l’obiettivo di proseguire la sua striscia vincente e mettere ulteriore distanza tra sé e gli inseguitori nella classifica ATP.

Il torneo madrileno rappresenta un passaggio chiave della stagione sulla terra rossa. Dopo una settimana di pausa, il tennista azzurro torna in campo per preparare al meglio i prossimi appuntamenti, dagli Internazionali di Roma al Roland Garros, cercando allo stesso tempo di adattarsi sempre meglio alla superficie.

In classifica, Sinner guida attualmente con 13.350 punti, mentre Carlos Alcaraz lo segue a quota 12.960. L’assenza dello spagnolo a Madrid, fermato da un problema al polso, apre uno scenario favorevole per l’italiano, che può approfittarne per aumentare il margine in vetta.

Un eventuale trionfo nella capitale spagnola permetterebbe a Sinner di aggiungere altri 1.000 punti, arrivando a 14.350 e portando il distacco dal rivale a +1.390. Un vantaggio significativo in vista dei tornei successivi, che potrebbe rafforzare la sua posizione di leader anche dopo l’appuntamento romano.

Obiettivo quinto titolo consecutivo nei Masters 1000

Oltre alla classifica, c’è un traguardo storico a portata di mano. Vincere a Madrid significherebbe conquistare il quinto titolo consecutivo in tornei di questa categoria, un risultato mai raggiunto prima nel circuito. Un’eventuale impresa che confermerebbe il momento straordinario del campione altoatesino.

Madrid diventa così un banco di prova doppio: da una parte la corsa al ranking, dall’altra la possibilità di scrivere una pagina inedita del tennis internazionale, in un momento della stagione che può indirizzare anche le prossime settimane sulla terra battuta.