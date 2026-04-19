Safari fatale per Gary Freeman, travolto da un elefante mentre evita di sparare

Gary Freeman muore durante un safari dopo la carica di un elefante, aveva scelto di non sparare per coerenza con le sue convinzioni. Il naturalista guidava un gruppo quando l’animale si è staccato dal branco e lo ha travolto.

Gary Freeman, naturalista di 65 anni, ha perso la vita durante un’escursione nella riserva sudafricana dove lavorava come guida. L’uomo si trovava alla testa di un gruppo di turisti quando un elefante, allontanatosi dal branco, si è diretto verso di lui caricando a tutta velocità.

Freeman, che da sempre sosteneva di non voler usare armi contro gli animali, ha comunque estratto la pistola che portava con sé e ha sparato alcuni colpi in aria nel tentativo di spaventare il pachiderma. Il gesto non è bastato a fermare l’animale, che lo ha raggiunto e schiacciato in pochi istanti.

La sua posizione era nota tra colleghi e amici: preferiva correre il rischio estremo piuttosto che colpire un animale. Una scelta che aveva ribadito più volte nel corso degli anni, diventando quasi una regola personale durante le escursioni nella savana.

Una vita tra natura e safari iniziata negli anni Settanta

La carriera di Freeman era cominciata negli anni ’70, quando aveva iniziato a lavorare come guida per la Wilderness Trust of Southern Africa. Accanto al mentore Clive Walker, aveva sviluppato un approccio basato sull’osservazione ravvicinata degli animali selvatici e sulla creazione di percorsi dedicati ai visitatori.

Nel tempo era diventato un punto di riferimento per chi partecipava ai safari, apprezzato per la conoscenza del territorio e per il modo in cui raccontava la fauna africana. Chi lo ha conosciuto lo descrive come una persona capace di muoversi nella natura con naturalezza, mantenendo sempre un forte rispetto per gli animali.

Dopo la sua morte, la riserva ha espresso cordoglio alla famiglia e ha ricordato Freeman come parte integrante della comunità locale, sottolineando il legame costruito negli anni con colleghi e visitatori. Amici e collaboratori lo hanno ricordato anche per le storie condivise durante le serate attorno al fuoco, momenti che facevano parte dell’esperienza dei safari guidati.