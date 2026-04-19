Cobolli battuto da Shelton a Monaco, poi la battuta sulla fidanzata fa sorridere

Flavio Cobolli perde la finale dell’Atp 500 di Monaco contro Ben Shelton per un match difficile e poi scherza sulla presenza della fidanzata in tribuna, protagonista di una battuta a caldo dopo la partita.

Si ferma all’ultimo atto il percorso di Flavio Cobolli nel torneo Atp 500 di Monaco. Domenica 19 aprile il tennista romano ha ceduto in finale allo statunitense Ben Shelton, al termine di una partita complicata che non gli ha permesso di conquistare il titolo.

Subito dopo l’incontro, durante l’intervista a bordo campo, Cobolli ha scelto un tono leggero per commentare la sconfitta. Rivolgendosi alla fidanzata Matilde Galli, presente sugli spalti e più volte ripresa dalle telecamere, ha raccontato un retroscena con ironia: le aveva chiesto di non farlo perdere, salvo poi scherzare sul risultato e suggerire che forse, alla prossima finale, sarebbe meglio restasse a casa.

Il momento ha strappato un sorriso al pubblico e allo stesso giocatore, che ha voluto ringraziare a modo suo chi lo sostiene quotidianamente. La battuta è diventata subito uno dei passaggi più commentati del post gara.

Il ringraziamento al team dopo la finale

Oltre al siparietto con la fidanzata, Cobolli ha rivolto parole dirette anche al proprio staff, con cui condivide il lavoro degli ultimi mesi. Nel suo intervento ha alternato tono scherzoso e riconoscenza, ammettendo con franchezza il rapporto intenso che lo lega ai collaboratori.

Il tennista ha infatti detto di provare sentimenti contrastanti verso il team, tra momenti di tensione e grande affetto, sottolineando comunque quanto il loro supporto sia stato fondamentale nel percorso che lo ha portato fino alla finale di Monaco.