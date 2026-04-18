Cobolli supera Zverev a Monaco e dedica la vittoria al giovane Mattia Maselli
Flavio Cobolli batte Alexander Zverev e si commuove per Mattia Maselli morto a 13 anni. Il tennista italiano conquista la semifinale di Monaco e dedica il successo al giovane del Tennis Club Parioli scomparso il giorno prima.
Flavio Cobolli firma l’impresa più significativa della sua carriera battendo il numero 3 del ranking Atp Alexander Zverev nella semifinale del torneo di Monaco, disputata sabato 18 aprile. Al termine dell’incontro, l’azzurro non trattiene l’emozione e scoppia in lacrime.
Il successo arriva in una giornata segnata da un lutto personale. Cobolli ha voluto dedicare la vittoria a Mattia Maselli, 13 anni, giovane promessa del Tennis Club Parioli scomparsa il giorno precedente. Il tennista romano aveva già ricordato il ragazzo poche ore prima sui social, promettendo di portarlo con sé in ogni punto giocato.
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Il pianto a fine partita racconta il peso emotivo di una sfida vissuta oltre il campo. Cobolli ha affrontato Zverev con determinazione, riuscendo a imporsi contro uno degli avversari più forti del circuito in un match che segna una svolta nella sua stagione.
Grazie a questa vittoria, l’italiano accede alla finale dell’Atp 500 di Monaco, dove affronterà il vincente della sfida tra Alex Molcan e Ben Shelton. Un appuntamento che arriva dopo una giornata intensa, tra sport e ricordo.
Cobolli crying like crazy after playing the best match of his life.— José Morgado (@josemorgado) April 18, 2026
Emotional scenes. pic.twitter.com/RvMZy96atc