Cobolli-Shelton a Monaco, finale Atp 500 oggi 19 aprile: orario, precedenti e tv

Flavio Cobolli affronta Ben Shelton nella finale dell’Atp 500 di Monaco il 19 aprile dopo aver battuto Zverev, spinto da una settimana brillante e dal salto al numero 12 del ranking mondiale.

Flavio Cobolli si gioca il titolo dell’Atp 500 di Monaco di Baviera nella giornata di domenica 19 aprile. Il tennista romano arriva all’ultimo atto dopo aver superato Alexander Zverev in semifinale, confermando un momento di forma che gli permetterà di salire fino alla dodicesima posizione del ranking mondiale.

Dall’altra parte della rete ci sarà Ben Shelton, protagonista di un percorso solido nel torneo tedesco. L’americano ha conquistato la finale battendo lo slovacco Alex Molcan, guadagnandosi così la sfida decisiva contro l’azzurro.

Orario della partita e bilancio degli scontri diretti

La finale tra Cobolli e Shelton è in programma oggi alle 13.30 sul campo centrale di Monaco. I due si sono affrontati cinque volte in carriera e il bilancio sorride allo statunitense, avanti 3-2. Shelton ha inoltre vinto gli ultimi tre confronti diretti disputati nel 2025.

Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, con possibilità di seguirlo anche in streaming tramite Sky Go, NOW e Tennis Tv, piattaforme che trasmettono l’intero torneo.