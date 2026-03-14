Giulia Vecchio parla della rottura con Carlo Amleto e della vita da single

Giulia Vecchio racconta la fine della relazione con Carlo Amleto e spiega perché oggi è single. Dopo cinque anni insieme, l’attrice e imitatrice parla della separazione e di una nuova fase personale che affronta imparando a stare da sola.

Giulia Vecchio ha raccontato in televisione la fine della relazione con Carlo Amleto, durata cinque anni. Ospite del programma Verissimo, l’attrice e imitatrice ha spiegato di essere tornata single e di trovarsi per la prima volta ad affrontare questa condizione nella sua vita sentimentale.

Il rapporto con Amleto si è chiuso dopo un lungo periodo trascorso insieme, ma tra i due resta un legame affettivo. Vecchio ha parlato di un sentimento che non è svanito: tra loro continuano a esserci stima, amicizia e un rapporto costruito negli anni. «Ci vogliamo un bene infinito», ha detto ricordando la storia condivisa.

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Per l’attrice questo momento segna un passaggio nuovo. Non aveva mai vissuto una fase della vita da sola dopo una relazione così importante e ammette che il cambiamento non è semplice. Nonostante questo prova ad affrontarlo con la stessa ironia che caratterizza il suo lavoro.

Durante l’intervista ha ricordato un episodio che oggi guarda con occhi diversi. Anni fa, dopo aver partecipato a uno spettacolo dell’attrice spagnola Rosy De Palma, ricevette un consiglio curioso: imparare a darsi i baci da sola. Un gesto che allora sembrava solo una battuta e che oggi interpreta come un invito a prendersi cura di sé.

La relazione tra Carlo Amleto e Giulia Vecchio era iniziata nel 2020. I due si erano conosciuti all’interno del collettivo creativo Contenuti Zero e avevano rafforzato il loro rapporto durante il periodo della pandemia.

Negli anni hanno condiviso anche diversi progetti professionali. Entrambi sono apparsi in programmi televisivi come Bar Stella, Stasera tutto è possibile e GialappaShow, oltre a realizzare sketch e contenuti comici pubblicati sui social.