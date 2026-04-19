Robot umanoide vola nella mezza maratona di Pechino e supera il record mondiale

Un robot umanoide domina la mezza maratona di Pechino e batte il record umano grazie a una velocità costante impressionante. La gara separa uomini e macchine per sicurezza, ma il risultato segna un salto netto rispetto a un anno fa.

Un robot umanoide ha firmato un risultato senza precedenti nella mezza maratona disputata domenica 19 aprile a Pechino, chiudendo i 21 chilometri in 50 minuti e 26 secondi. Un tempo che migliora nettamente il primato mondiale stabilito dall’atleta ugandese Jacob Kiplimo, fermo a 57 minuti e 20 secondi.

Per garantire la sicurezza, gli organizzatori hanno predisposto percorsi distinti: da un lato i corridori in carne e ossa, dall’altro le macchine. La sfida si è svolta quindi senza contatti diretti, ma sotto gli occhi dei partecipanti umani, che hanno ripreso la scena divertiti dall’insolita competizione.

Il robot ha mantenuto una velocità media di circa 25 chilometri orari, un ritmo costante che gli ha permesso di tagliare il traguardo con largo anticipo rispetto al riferimento umano. Un dato che evidenzia un progresso significativo nella capacità di movimento e resistenza delle tecnologie robotiche.

Evoluzione rapida rispetto allo scorso anno

Un evento simile era già stato organizzato nella capitale cinese dodici mesi fa, ma con risultati molto diversi. All’epoca, il miglior robot aveva impiegato oltre due ore e quaranta minuti per completare la distanza, restando ben lontano dai tempi degli atleti professionisti.

Il miglioramento registrato in appena un anno mostra un’accelerazione evidente nello sviluppo di queste macchine, ora in grado di sostenere prestazioni che fino a poco tempo fa sembravano irraggiungibili anche nel confronto con sportivi di alto livello.