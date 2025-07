Trump in calo nei sondaggi: il caso Epstein e l'inflazione affossano il consenso tra gli indipendenti

Trump in calo nei sondaggi: il caso Epstein e l'inflazione affossano il consenso tra gli indipendenti. Il presidente americano si trova di fronte a un momento difficile, con il suo indice di gradimento sceso di oltre 9 punti, raggiungendo livelli critici. La combinazione di scandali e crisi economica sta indebolendo il suo sostegno, soprattutto tra gli elettori indipendenti, che potrebbero rivelarsi decisivi nelle prossime tornate elettorali. Analizziamo cosa ci attende.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta affrontando uno dei momenti più difficili del suo mandato in termini di popolarità. Secondo un rapporto pubblicato da The Hill, che cita i dati del sito specializzato Decision Desk HQ, il suo indice di gradimento è calato di oltre 9 punti, segnando uno dei valori più bassi mai registrati.

In particolare, il sostegno al tycoon crolla tra gli elettori indipendenti, ovvero coloro che non si identificano ufficialmente con i principali partiti politici americani: solo il 29% di essi dichiara di approvare l'operato del presidente.

Leggi anche Trump citato nei file Epstein: Ghislaine Maxwell convocata per testimoniare in carcere

Il report evidenzia come lunedì scorso l’indice netto di gradimento di Trump abbia raggiunto il livello più basso nelle rilevazioni di DDHQ, con una discesa di 9,2 punti. Mercoledì, l'indice medio di disapprovazione calcolato da RealClearPolitics ha toccato il massimo storico, attestandosi al 52,7%.

A influire su questo crollo sarebbero diversi fattori: la persistente inflazione, attribuita in parte alla politica tariffaria dell’amministrazione; la crescente impopolarità delle misure sull'immigrazione, aggravata dalle retate e dagli arresti condotti dagli agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement); e, soprattutto, il caso Epstein, tornato al centro dell’attenzione pubblica e mediatica, provocando critiche anche tra i sostenitori della base MAGA (Make America Great Again).

“La forza di Trump è sempre stata quella di riuscire a spostare rapidamente il focus dell’opinione pubblica, evitando che un singolo tema potesse danneggiarlo troppo a lungo”, ha spiegato Lee Miringoff, direttore del Marist Institute for Public Opinion. “Ma ora fatica sempre più a lasciarsi alle spalle questioni spinose che lo trascinano in basso nei sondaggi”.