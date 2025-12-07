Domenica In, l'emozione di Mara Venier nel ricordo di Sandro Giacobbe

A Domenica In, nella puntata di domenica 7 dicembre, Mara Venier non riesce a trattenere la commozione durante l’intervista con Mogol, dedicando un sentito omaggio a Sandro Giacobbe, scomparso di recente all’età di 75 anni.

Il cantautore, malato da tempo, negli ultimi due anni era tornato più volte nel programma di Raiuno. Proprio nel salotto di Mara Venier, insieme alla moglie Marina, aveva raccontato con sincerità la malattia con cui conviveva da tempo.

«Negli ultimi due anni era venuto qui ospite a Domenica In, abbracciamo la moglie Marina. Due brave persone», ricorda Venier, visibilmente emozionata dopo la clip che ripercorre le sue interviste in studio.

Mogol celebra il ricordo dell’artista con parole affettuose: «Sandro è stato amato da tutti, era un ragazzo d’oro. La consolazione è che ora sia in paradiso. Era dolcissimo, bravo, generoso».