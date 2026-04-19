Sparatoria a Iowa City vicino all'università, feriti durante una rissa notturna

Diversi feriti a Iowa City dopo una sparatoria scoppiata nella notte vicino all’università, partita durante una rissa tra più persone. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno sentito colpi d’arma da fuoco e avviato le indagini.

Una sparatoria ha provocato diversi feriti nella notte a Iowa City, nelle vicinanze dell’università dell’Iowa. L’episodio si è verificato in una zona frequentata per la vita notturna, dove si erano radunate numerose persone.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione che parlava di una rissa particolarmente violenta. Una volta arrivati sul posto, hanno udito distintamente alcuni colpi d’arma da fuoco.

Le persone colpite sono state soccorse e trasportate in ospedale, ma al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle loro condizioni di salute. Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.

Allerta tra gli studenti

L’amministrazione del campus ha diffuso un avviso rivolto agli studenti, segnalando la presenza di una sparatoria nell’area e invitando alla prudenza. La zona interessata è una delle più frequentate nelle ore serali.

Al momento non risultano arresti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile per ricostruire con precisione quanto accaduto durante la notte.