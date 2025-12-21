Sudafrica, taverna a Bekkersdal vicino Johannesburg: 9 morti e 10 feriti in una sparatoria

Notte di violenza in Sudafrica: una sparatoria scoppiata in una “taverna” alla periferia di Johannesburg ha causato nove morti e dieci feriti, secondo quanto riferito dalla polizia.

L’attacco è avvenuto dopo l’una di domenica 21 dicembre (ora locale) nel locale informale KwaNoxolo, a Bekkersdal, area situata a circa 40 chilometri a sud-ovest della capitale economica sudafricana.

Gli aggressori, descritti come una decina di uomini non ancora identificati, sarebbero arrivati su due auto: prima hanno aperto il fuoco sui clienti all’interno del bar, poi si sono spostati all’esterno continuando a sparare in strada.

Le autorità riferiscono che alcune vittime sono state colpite in modo casuale lungo la via, mentre gli assalitori si sono infine dileguati. Restano ignoti i motivi dell’azione, su cui sono in corso accertamenti.

L’episodio richiama un precedente recente: il 6 dicembre uomini armati avevano assaltato un edificio a Pretoria dove si trovava un altro bar informale e privo di licenza, uccidendo 11 persone, tra cui un bambino di tre anni.