Sparatoria durante una partita di calcio in Messico, 11 morti e 12 feriti a Salamanca

Un attacco armato ha colpito un campo da calcio nel Messico centrale durante una partita amatoriale. Il bilancio è pesantissimo, con numerose vittime e feriti, mentre le autorità hanno avviato una caccia ai responsabili.

La violenza è esplosa in un impianto sportivo nello stato di Guanajuato, dove un gruppo armato ha aperto il fuoco mentre era in corso una partita di calcio. L’attacco ha provocato il panico tra i presenti e trasformato il campo in una scena di devastazione.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale di Salamanca, le vittime accertate sono 11. Dieci persone hanno perso la vita sul posto, mentre un’altra è deceduta successivamente in ospedale nonostante i tentativi dei medici di salvarla.

Leggi anche Sparatoria durante festa di compleanno a Stockton: quattro morti e dieci feriti

Il bilancio include anche 12 feriti, tutti raggiunti dai colpi d’arma da fuoco e attualmente sottoposti a cure mediche. Le autorità locali hanno avviato un’operazione per individuare i responsabili, mentre nella stessa città, nella serata di sabato, sono stati trovati quattro sacchi contenenti resti umani.