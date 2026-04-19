Andrea Kimi Antonelli tra Formula 1 e vita quotidiana, dal record in pista agli insegnamenti di famiglia

Andrea Kimi Antonelli racconta la sua vita tra Formula 1 e quotidianità, spiegando come il padre lo abbia aiutato a superare una lacuna pratica prima dell’esame di guida e come gestisce il successo a soli 19 anni.

A soli 19 anni, Andrea Kimi Antonelli ha già scritto pagine importanti della Formula 1, conquistando record e diventando il più giovane leader della classifica. Il pilota bolognese vive una realtà fuori dal comune, divisa tra competizioni ai massimi livelli e una crescita personale ancora in corso.

Intervistato da Tv7 su Rai Uno, Antonelli ha raccontato cosa significa affrontare una notorietà così precoce. Si definisce fortunato per poter fare ciò che ama, ma ricorda anche il lavoro necessario per arrivare fino a questo punto. La famiglia resta il suo riferimento principale, un punto fermo che lo aiuta a mantenere equilibrio e concentrazione.

Fuori dalla pista, il giovane pilota sta imparando a gestire la quotidianità. Vivere da solo non è sempre semplice, ma affronta le difficoltà con spirito pratico. Dalla lavatrice, inizialmente complicata, fino alla cucina, che rappresenta il prossimo traguardo personale, Antonelli costruisce passo dopo passo la propria autonomia.

Il rapporto con il padre e gli insegnamenti prima della patente

Tra gli episodi raccontati, emerge un ricordo legato all’esame di guida. Il giorno prima della prova pratica, Antonelli si è accorto di non aver mai eseguito un parcheggio in retromarcia con il cambio manuale. Con il padre ha preso l’auto della zia e si è allenato in un parcheggio, ripetendo la manovra finché non è diventata naturale.

La stessa determinazione si riflette nel lavoro in pista. Antonelli ha spiegato di concentrarsi molto sulle partenze per evitare errori e migliorare la gestione delle gare. Anche il nuovo regolamento rappresenta una sfida continua, tra aspetti più immediati e altri più complessi da assimilare.

Nel suo percorso non mancano i riferimenti ai grandi campioni. Valentino Rossi gli ha consigliato di non esagerare e di puntare sulla precisione, lasciando che i risultati arrivino con il tempo. Tra i modelli, Antonelli cita Ayrton Senna, considerato un pilota straordinario anche per la sua sensibilità, insieme ad altri nomi storici come Schumacher, Villeneuve, Lauda e Piquet.