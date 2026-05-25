Andrea Kimi Antonelli trionfa in Canada, Russell si ritira e la Mercedes allunga nel Mondiale

Antonelli conquista il GP del Canada dopo il ritiro di Russell e vola nel Mondiale Formula 1. A Montreal il pilota Mercedes sfrutta il ko del compagno di squadra e guadagna punti decisivi in classifica.

Andrea Kimi Antonelli conquista il Gran Premio del Canada e rafforza il primo posto nella classifica Piloti di Formula 1. Sul circuito di Montreal il giovane italiano della Mercedes taglia il traguardo davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton e alla Red Bull di Max Verstappen, approfittando del ritiro del compagno di squadra George Russell mentre era al comando della corsa.

La gara canadese cambia gli equilibri del Mondiale. Russell, autore della vittoria nella Sprint del weekend, è stato costretto a fermarsi quando sembrava in controllo della prova. Il problema accusato dalla sua Mercedes ha spalancato la strada ad Antonelli, che ha gestito senza errori gli ultimi giri fino alla bandiera a scacchi.

Dopo il ritiro, il pilota britannico ha commentato con amarezza quanto accaduto ai microfoni di Sky Sport. Russell ha parlato di una stagione segnata da episodi sfavorevoli e ha sottolineato come, nelle ultime gare, la fortuna non lo abbia aiutato nella corsa al titolo.

Il risultato di Montreal permette così ad Antonelli di aumentare il margine nella graduatoria iridata. La Mercedes consolida anche il proprio peso nella lotta al vertice dopo un fine settimana acceso, già segnato dalle tensioni tra i due compagni di squadra durante la Sprint.

Alle spalle del vincitore, Hamilton riporta la Ferrari sul podio grazie al secondo posto, mentre Verstappen completa la top 3. Charles Leclerc chiude quarto davanti a Isack Hadjar. A punti anche Franco Colapinto, Liam Lawson, Pierre Gasly, Carlos Sainz e Oliver Bearman.

L’ordine d’arrivo del GP del Canada vede Antonelli davanti a Hamilton e Verstappen, con Leclerc quarto e Hadjar quinto. Seguono Colapinto, Lawson, Gasly, Sainz e Bearman a completare le prime dieci posizioni.

Nella classifica Piloti, Antonelli sale a 131 punti e aumenta il vantaggio su Russell, fermo a quota 88. Leclerc è terzo con 75 punti davanti a Hamilton con 72. Più staccati Norris, Piastri e Verstappen.