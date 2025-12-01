Formula 1, bufera social su Kimi Antonelli: nuova immagine Instagram e intervento della Red Bull

Il giovane pilota Kimi Antonelli è finito al centro di una tempesta social dopo l’ultimo giro del Gran Premio del Qatar, quando un errore gli è costato la quarta posizione e ha permesso il sorpasso di Lando Norris a pochi metri dal traguardo. Un episodio che ha consegnato all’inglese due punti preziosi nella corsa al titolo Mondiale, ormai destinata a decidersi nell’ultimo weekend ad Abu Dhabi.

Norris dovrà difendere il vantaggio su Max Verstappen, reduce dal successo in Qatar. Senza l’errore di Antonelli, il distacco si sarebbe ridotto a 10 punti; invece, il leader del campionato arriva all’atto finale con un margine di 12 lunghezze e la necessità di centrare il podio nell’ultima gara dell’anno.

Nelle ore successive alla gara, Antonelli è stato preso di mira sui social, in particolare dai tifosi di Verstappen, con accuse infondate secondo cui avrebbe “favorito” Norris lasciandolo passare volontariamente. Su X si è scatenata una vera e propria shitstorm, poi riversata anche sotto i suoi post Instagram. Il pilota ha reagito cambiando l’immagine del profilo, sostituita da uno sfondo nero.

A chiarire la dinamica è intervenuta la Red Bull, che in una nota ufficiale ha respinto ogni illazione: «I commenti secondo cui Kimi Antonelli avrebbe deliberatamente fatto passare Lando Norris sono chiaramente scorretti. Le immagini del replay mostrano il pilota Mercedes perdere il controllo della vettura per un attimo, consentendo il sorpasso. Ci dispiace che ciò abbia portato a insulti di questo genere nei confronti di Kimi».

La linea complottistica era stata smentita da subito anche dallo stesso Antonelli, che al termine della gara si era detto amareggiato per l’errore. In zona mista ha cercato Verstappen, quasi a voler porgere le proprie scuse, ricevendo un abbraccio dal campione del mondo.

A Sky Sport, Antonelli si è poi sbilanciato su un pronostico per Abu Dhabi: «Per me Max ce la farà. Si trova in una posizione in cui non ha nulla da perdere e ha una buona chance».

