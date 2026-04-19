Omicidio in discoteca a Bisceglie, Filippo Scavo ucciso tra la folla

Filippo Scavo è stato ucciso in una discoteca di Bisceglie durante una sparatoria nata da una lite. I colpi sono stati esplosi in mezzo alla folla del Divine Club, affollato di clienti, e solo per caso non si è trasformata in una strage.

La notte al Divine Club di Bisceglie si è trasformata in tragedia quando Filippo Scavo, 42 anni, originario di Bari, è stato colpito a morte da diversi spari esplosi all’interno del locale. La pista seguita dagli investigatori porta a una lite scoppiata poco prima tra gruppi di persone presenti in discoteca.

Secondo i racconti di chi era sul posto, i colpi sono partiti in un punto estremamente affollato. In pochi metri si concentravano decine di clienti e il rischio di un bilancio ben più grave è stato concreto. Alcuni testimoni parlano apertamente di tragedia sfiorata, sottolineando come bastasse poco perché altre persone venissero raggiunte dai proiettili.

Uno dei presenti ha raccontato di trovarsi a brevissima distanza al momento degli spari. L’uomo che ha aperto il fuoco sarebbe salito dalle scale d’ingresso e avrebbe sparato alle spalle della vittima, esplodendo almeno quattro colpi. Chi era lì ha descritto attimi di panico, con la gente in fuga tra urla e confusione.

Le indagini sulla sparatoria nel locale

Dalle prime ricostruzioni emerge che il presunto aggressore potrebbe essere uscito temporaneamente dal locale per poi rientrare armato. Alcuni testimoni riferiscono della presenza di due persone coinvolte: entrambi armati, ma solo uno sarebbe riuscito a fare fuoco, mentre l’arma dell’altro si sarebbe inceppata.

All’ingresso del locale, poco prima degli spari, ci sarebbero state anche minacce rivolte a chi si trovava vicino alle porte. Un dettaglio che gli inquirenti stanno verificando per chiarire con precisione le fasi precedenti all’omicidio.

La lite sarebbe nata all’interno del Divine Club e avrebbe visto contrapposti gruppi di dimensioni diverse. Secondo alcune testimonianze, chi ha sparato faceva parte di un gruppo più numeroso rispetto a quello della vittima, elemento che rafforza l’ipotesi di un regolamento di conti.

I carabinieri proseguono le indagini per identificare i responsabili e ricostruire ogni passaggio della vicenda, mentre restano al vaglio le immagini di videosorveglianza e le dichiarazioni raccolte tra i presenti.