Sparatoria in discoteca a Bisceglie, morto Filippo Scavo dopo essere stato colpito al collo

Filippo Scavo è morto dopo essere stato colpito al collo da un proiettile mentre si trovava in una discoteca a Bisceglie. Il ferimento è avvenuto durante una sparatoria che ha scatenato il panico tra i presenti nel locale.

Filippo Scavo, 43 anni, è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie, dove era stato trasportato in condizioni gravissime in seguito a una sparatoria avvenuta all’interno della discoteca Divinae Club. L’uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola alla base del collo.

L’allarme è scattato nelle prime ore della notte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi di salvarlo, il decesso è stato constatato intorno alle 4:40.

Secondo le prime informazioni, Scavo era residente a Carbonara, nel Barese, e aveva precedenti penali. Durante la sparatoria sarebbero stati esplosi almeno quattro colpi di arma da fuoco, generando il panico tra i presenti che hanno cercato riparo e vie di fuga all’interno del locale.

Indagini in corso sulla dinamica della sparatoria

I carabinieri del comando provinciale di Trani e della tenenza di Bisceglie stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Le indagini sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, che segue il caso per chiarire eventuali collegamenti con contesti criminali.

Dai primi accertamenti emerge il coinvolgimento di più persone nell’azione di fuoco, tra cui almeno due individui armati di pistola. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per individuare i responsabili e ricostruire la sequenza degli eventi.