Vance ringrazia Papa Leone XIV e smorza lo scontro con Trump

JD Vance ringrazia Papa Leone XIV dopo le sue parole sul mancato confronto con Trump e spiega che i rapporti tra politica e Chiesa sono più complessi, mentre restano divergenze su guerra e migranti.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha espresso apprezzamento per le parole di Papa Leone XIV, intervenendo su X dopo le dichiarazioni del Pontefice durante il volo diretto in Angola. Vance ha parlato di una realtà più articolata rispetto a quella descritta dai media, che a suo dire tendono a enfatizzare i contrasti tra la Casa Bianca e il Vaticano.

Il Papa aveva chiarito di non voler aprire un confronto diretto con Donald Trump, spiegando che alcuni discorsi attribuiti al momento attuale erano stati preparati in precedenza. Una precisazione arrivata dopo giorni di polemiche legate alle posizioni espresse dal Pontefice su guerra e migrazioni.

Vance, convertito al cattolicesimo da alcuni anni, ha sottolineato che il ruolo del Papa resta quello di annunciare il Vangelo, anche quando questo comporta prese di posizione su temi morali attuali. Allo stesso tempo, ha rivendicato l’impegno dell’amministrazione americana nell’applicare quei principi in un contesto internazionale segnato da forti tensioni.

Le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano

Negli ultimi giorni lo stesso vicepresidente aveva invitato il Pontefice a concentrarsi sugli aspetti morali, lasciando alla politica la gestione delle scelte pubbliche. Un richiamo che aveva fatto seguito alle critiche dirette di Trump, che aveva attaccato Leone XIV definendolo debole su sicurezza e politica estera.

Dal canto suo, il Papa aveva ribadito di non temere l’amministrazione americana e di voler continuare a parlare contro la guerra. Aveva inoltre respinto l’idea di un confronto personale con il presidente, precisando che molte interpretazioni diffuse erano frutto di letture parziali delle sue parole.

Durante il viaggio verso l’Africa, Leone XIV ha spiegato che anche il discorso pronunciato a Bamenda era stato preparato settimane prima, ben prima delle dichiarazioni di Trump. Nonostante ciò, era stato letto come una risposta diretta al presidente, cosa che il Pontefice ha escluso.

Il viaggio in Africa, ha aggiunto, ha una natura pastorale. L’obiettivo è incontrare i fedeli, celebrare insieme e sostenere le comunità cattoliche locali, senza entrare nel confronto politico internazionale che si è sviluppato negli ultimi giorni.