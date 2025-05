Incontro tra Usa e Vaticano: Vance ricevuto da Papa Leone XIV, si rafforzano i rapporti diplomatici

J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, segnando un rafforzamento dei rapporti diplomatici. È stato il primo incontro formale tra i due, conclusosi alle 8:40, rinnovando i legami tra Usa e Vaticano dopo la partecipazione di Vance e Marco Rubio alla cerimonia del pontificato.

J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, ha incontrato questa mattina Papa Leone XIV in Vaticano, in un’udienza privata conclusasi alle 8:40. Vance era giunto poco prima delle 8, secondo quanto riferito dal suo portavoce. Primo faccia a faccia formale con Leone XIV alla cerimonia del pontificato Ieri, Vance e il Segretario di Stato americano Marco Rubio hanno partecipato alla cerimonia di insediamento del nuovo Papa, segnando il primo incontro ufficiale con Leone XIV. Il Washington Post ha sottolineato l’intento dell’amministrazione americana di ricostruire i legami con il Vaticano e consolidare le relazioni con il nuovo Pontefice, nel segno di valori condivisi come la costruzione della pace. Il dialogo tra Stati Uniti e Santa Sede riprende dopo la recente scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il giorno dopo un colloquio con lo stesso Vance. In passato, Papa Bergoglio aveva espresso critiche alla linea politica di Donald Trump, mettendone in dubbio la cristianità e accusando Vance di aver distorto il pensiero cattolico medievale in chiave anti-immigrazione. Collaborazione su pace globale e divergenze sull’immigrazione Ora, con un Papa americano al soglio pontificio, i funzionari statunitensi vedono l’occasione per un nuovo dialogo. Papa Leone XIV condivide l’ambizione di porre fine ai conflitti globali, in linea con quanto espresso da Trump nella recente missione in Medio Oriente. Tra le iniziative congiunte: la pressione per un cessate il fuoco tra Hamas e Israele e gli sforzi diplomatici per concludere la guerra in Ucraina. Restano profonde divergenze sul tema dell’immigrazione e della giustizia sociale. Il Washington Post ricorda le precedenti prese di posizione del nuovo Papa contro le campagne anti-migranti. Anche se fonti riservate ammettono che la distanza tra Trump e il Vaticano su questo fronte è probabilmente insanabile, Rubio sostiene che il contenimento dei flussi migratori non è incompatibile con i valori cristiani.

