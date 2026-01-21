Andrea Lorini morto a 48 anni, lutto nel bodybuilding italiano: lascia due figli

La morte improvvisa di Andrea Lorini scuote Chiari. Il bodybuilder 48enne, padre di due figli, è stato trovato senza vita nel suo letto. Un malore fulmineo ha interrotto una carriera sportiva di alto livello.

Chiari si è svegliata sotto shock per la scomparsa improvvisa di Andrea Lorini, trovato senza vita nel suo letto nella mattina di martedì 20 gennaio. A scoprire il corpo è stata la madre Nadia, entrata nella stanza senza immaginare l’esito drammatico.

Secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe stata provocata da un malore improvviso. Le autorità non hanno ritenuto necessario disporre l’autopsia, ritenendo la dinamica compatibile con cause naturali.

Leggi anche È morto Sam Rivers, il bassista dei Limp Bizkit aveva 48 anni

Andrea aveva 48 anni ed era padre di due figli. In paese era conosciuto non solo come istruttore di palestra, ma come figura centrale del movimento fitness locale, apprezzato per competenza, disponibilità e rigore professionale.

La sua carriera agonistica nel bodybuilding lo aveva portato ai vertici nazionali. Prima dello stop imposto dalla pandemia, Lorini era considerato uno dei migliori atleti italiani nella sua categoria, con due terzi posti ai campionati italiani IFBB nei 90 chili.

I social si sono rapidamente riempiti di messaggi di colleghi, allievi e amici, che lo ricordano come un esempio di dedizione e passione per lo sport, oltre che come un riferimento umano per chi si avvicinava al mondo dell’allenamento.

I funerali si terranno domani a Chiari, dove l’intera comunità si riunirà per salutare un uomo che aveva saputo lasciare un segno profondo dentro e fuori dalle palestre.