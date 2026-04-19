Lite nel parcheggio finisce nel sangue, morto un giovane di 25 anni a Pavia

Vito Manzione | 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 25 anni è morto a Pavia dopo una coltellata al collo durante una lite nel parcheggio dell’area Cattaneo. Ferito nella notte, è stato riportato a casa dagli amici prima dell’arrivo dei soccorsi.

Pavia
Lite nel parcheggio finisce nel sangue, morto un giovane di 25 anni a Pavia

Un giovane di 25 anni ha perso la vita al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile. L’aggressione è avvenuta intorno alle 3.30 nel parcheggio dell’area Cattaneo, a pochi passi dal centro storico.

Il ragazzo, originario della Sicilia ma residente da tempo in città, lavorava a Stradella. Secondo i primi accertamenti, si trovava in compagnia di due amici e si era recato nel parcheggio per recuperare l’auto al termine di una serata trascorsa in un locale.

La discussione degenerata e il colpo mortale

Nel parcheggio il gruppo avrebbe incontrato altre persone. Da lì sarebbe nata una discussione sfociata rapidamente in violenza. Durante lo scontro, il 25enne è stato colpito con un coltello al collo, una ferita che si è rivelata decisiva.

Dopo l’aggressione, gli amici lo hanno accompagnato a casa senza rendersi subito conto della gravità della situazione. Solo in un secondo momento è stato richiesto l’intervento dei soccorsi, quando le condizioni del giovane sono apparse critiche.

I sanitari del 118 lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti anche gli agenti per i rilievi e la raccolta degli elementi utili.

La polizia sta lavorando per individuare i responsabili e chiarire con precisione quanto accaduto nelle fasi precedenti all’accoltellamento.

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