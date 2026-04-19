Lite nel parcheggio finisce nel sangue, morto un giovane di 25 anni a Pavia

Un ragazzo di 25 anni è morto a Pavia dopo una coltellata al collo durante una lite nel parcheggio dell’area Cattaneo. Ferito nella notte, è stato riportato a casa dagli amici prima dell’arrivo dei soccorsi.

Un giovane di 25 anni ha perso la vita al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile. L’aggressione è avvenuta intorno alle 3.30 nel parcheggio dell’area Cattaneo, a pochi passi dal centro storico.

Il ragazzo, originario della Sicilia ma residente da tempo in città, lavorava a Stradella. Secondo i primi accertamenti, si trovava in compagnia di due amici e si era recato nel parcheggio per recuperare l’auto al termine di una serata trascorsa in un locale.

La discussione degenerata e il colpo mortale

Nel parcheggio il gruppo avrebbe incontrato altre persone. Da lì sarebbe nata una discussione sfociata rapidamente in violenza. Durante lo scontro, il 25enne è stato colpito con un coltello al collo, una ferita che si è rivelata decisiva.

Dopo l’aggressione, gli amici lo hanno accompagnato a casa senza rendersi subito conto della gravità della situazione. Solo in un secondo momento è stato richiesto l’intervento dei soccorsi, quando le condizioni del giovane sono apparse critiche.

I sanitari del 118 lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti anche gli agenti per i rilievi e la raccolta degli elementi utili.

La polizia sta lavorando per individuare i responsabili e chiarire con precisione quanto accaduto nelle fasi precedenti all’accoltellamento.