Asti, lite per gelosia finisce nel sangue: 21enne arrestato per tentato omicidio

Un 21enne è stato arrestato ad Asti dopo aver accoltellato un coetaneo durante una lite nata per gelosia. Lo scontro è avvenuto sabato nel quartiere Torretta davanti a diversi testimoni e si è concluso con il ferimento del rivale e l’intervento dei carabinieri.

Una discussione tra due ragazzi poco più che ventenni si è trasformata in una violenta aggressione nel quartiere Torretta, nella zona ovest di Asti. Sabato, in una piazza del rione, i due giovani si sono affrontati davanti a diverse persone. All’origine dello scontro ci sarebbero tensioni legate a una ragazza.

Durante il litigio uno dei due, un 21enne di origine albanese, si è allontanato per qualche minuto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è rientrato nella propria abitazione e poco dopo è tornato armato di coltello da cucina. A quel punto ha colpito il rivale, un coetaneo italiano, ferendolo all’addome e al volto.

Alcuni presenti hanno chiamato i soccorsi. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, il ragazzo ferito era a terra mentre l’aggressore si trovava ancora nei dintorni. I militari lo hanno fermato immediatamente e portato in caserma.

Il giovane accoltellato è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Asti. In un primo momento le sue condizioni avevano fatto temere conseguenze più serie, ma gli accertamenti medici hanno evidenziato ferite superficiali. È stato dimesso con una prognosi di venti giorni.

Il presunto aggressore è stato invece arrestato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito nel carcere di Alessandria, a disposizione dell’autorità giudiziaria.